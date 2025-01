SHMÚ varuje pred poľadovicou, snehovými závejmi a silným vetrom, ktoré môžu skomplikovať pohyb a dopravu na celom Slovensku.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred poľadovicou, snehovými závejmi a silným vetrom, ktoré zasiahnu celé Slovensko. Poľadovica môže komplikovať dopravu, pohyb osôb aj infraštruktúru, pričom výstrahy predbežne platia do sobotňajšieho rána.

Snehové jazyky a záveje hrozia najmä v Žilinskom kraji, vo vybraných okresoch Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja, ako aj v Považskej Bystrici. Tieto výstrahy by mali trvať do sobotňajšieho obeda. Okrem toho SHMÚ upozorňuje na silný vietor na horách v okresoch Žilinského kraja, Banskej Bystrice, Brezna a Popradu. Vietor tam môže v nárazoch dosiahnuť až 135 km/h.

Meteorológovia varujú, že tieto javy sú síce bežné pre aktuálnu ročnú dobu, no môžu spôsobiť komplikácie najmä v doprave a turistike. SHMÚ vyzýva obyvateľov na opatrnosť, najmä ak plánujú cesty do postihnutých regiónov alebo výlety do hôr.