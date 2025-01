Chladné počasie a sneženie nás čaká aj dnes.

Dnes ráno sa viacerí Slováci prebudili do zasneženého rána, sneženie však neustane ani dnes a tešiť sa naň môžu najmä obyvatelia východného a severného Slovenska, informuje iMeteo.

V dôsledku studeného frontu, ktorý bude prechádzať cez naše územie, bude na Slovensku chladnejšie. Denné teploty vystúpia od -1 až +4 stupňov Celzia. Na Orave a v Tatrách bude celodenný mráz.

Širší kontext: Počasie dnes bude premenlivé, miestami bude prevládať veľká oblačnosť, a to hlavne v horských oblastiach. To v poobedňajších hodinách prinesie sneženie. Odborníci varujú, že nebezpečné počasie bude aj dnes a varujú pred poľadovicou. Vodiči by preto mali byť na cestách opatrní.

Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Roman Hanc