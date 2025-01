AKTUÁLNE: Justin Trudeau po deviatich rokoch odstupuje z funkcie kanadského premiéra

Tento krok prichádza uprostred eskalujúcej vládnej krízy, ktorá zasiahla jeho liberálnu stranu.

Kanadský premiér Justin Trudeau v pondelok popoludní oznámil svoju rezignáciu z postu šéfa kanadskej vlády. Trudeau, ktorý je v úrade viac ako deväť rokov, tak urobil v čase vrcholiacej vládnej krízy.

„Mám v úmysle odstúpiť z funkcie lídra strany a z funkcie premiéra,“ vyhlásil Trudeau na tlačovej konferencii v Ottawe po dlhotrvajúcej politickej kríze, v ktorej ho na odstúpenie vyzývali viacerí členovia jeho stredoľavej Liberálnej strany Kanady. Trudeau bude naďalej zastávať funkciu až do zvolenia nového lídra strany.

„Táto krajina si zaslúži skutočnú voľbu v nasledujúcich voľbách a mne je jasné, že ak budem musieť viesť vnútrostrannícke súboje, nemôžem byť najlepšou voľbou,“ vyhlásil odchádzajúci premiér.

Zdroj: TASR

Agentúra DPA pripomína, že Trudeauovu menšinovú vládu, ktorá už čelí veľkej nepopularite, minulý mesiac oslabila rezignácia ministerky financií Chrystie Freelandovej. Tá sa dostala do konfliktu s premiérom ohľadom hospodárskej politiky.

Kanadský parlament bude teraz pozastavený do 24. marca. Liberáli by si do tohto termínu mali zvoliť nové vedenie. Všetky tri hlavné opozičné strany už oznámili, že po obnovení činnosti parlamentu plánujú iniciovať hlasovanie o nedôvere vláde. Podľa agentúry AP sú predčasné voľby takmer isté, hoci riadne voľby mali prebehnúť až do 20. októbra.