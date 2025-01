Mikuláša Černáka dnes priviezli do Pezinka, kde odmietol vypovedať.

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje súdny proces v kauze mafiánskych vrážd, informujú tvnoviny.sk.

Obžalovaný je Robert Lališ, ktorý bol šéfom bratislavskej skupiny sýkorovcov.

Na súd priviezli aj Mikuláša Černáka, ktorý však odmietol vypovedať.

Širší kontext: Lališovi prokurátor pripisuje okrem vedenia zločineckej skupiny aj niekoľko vrážd. Ten však tieto obvinenia odmieta.

Černák nechcel vypovedať z dôvodu, že by ho mohli začať trestne stíhať. Dodal aj to, že sa to stalo už pred 27 rokmi a on si dobre nespomína na všetky detaily, a celú situáciu sa snaží vytesniť z hlavy.

Černák už pritom v minulosti v tejto veci vypovedal. Prípad sa týkal aj vraždy Roberta Holuba, ktorý kedysi šéfoval košickému podsvetiu. Toho sa viackrát pokúšali zavraždiť. Vraždu Holuba diváci uvidia v pokračovaní trileru Miki, ktorý príde do kín už koncom januára.