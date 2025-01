Danko očakáva, že Poľsko sa Slovensku ospravedlní za svoje konanie.

Andrej Danko obvinil Poľsko zo šírenia klamstiev o povolení preletu slovenského vládneho špeciálu do Moskvy.

Poľské veľvyslanectvo tvrdí, že žiadosť nebola kompletná, slovenská strana vraj trasu zmenila ešte pred jej posúdením.

Danko očakáva ospravedlnenie od Poľska a vyzval slovenské ministerstvo zahraničných vecí na stanovisko.

Prečo je to zaujímavé: Andrej Danko, podpredseda NR SR, počas oficiálnej návštevy Moskvy čelí diplomatickému sporu s Poľskom ohľadom preletu slovenského vládneho špeciálu. Poľské veľvyslanectvo však reagovalo vyhlásením, že problém bol spôsobený nekompletnou dokumentáciou od slovenskej strany, a preto nemohli o povolení na prelet rozhodnúť. Poľský minister obrany pozval slovenskú delegáciu radšej do Varšavy než do Moskvy.

Citát: „Veľmi ma mrzí, na aké klamstvo sa doslova uchýlila poľská strana. Verím, že sa nám ospravedlnia,“ vyhlásil Andrej Danko.

Širší kontext: Danko vyvolal rozruch aj videom zverejneným na sociálnej sieti. V ňom prezentoval ceny potravín v moskovských obchodoch, kde tvrdí, že sú lacnejšie než na Slovensku. Počas návštevy Moskvy sa stretli tiež s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Diskutovali o pohľade Ruska na príčiny konfliktu na Ukrajine, pričom Lavrov tvrdil, že Rusi na východe Ukrajiny čelili obmedzovaniu práv a zákazu používania rodného jazyka. Zároveň obvinil Západ z ignorovania dohôd.