Podozrivého študenta už polícia zadržala a vyšetrovanie pokračuje.

Tragédia sa odohrala vo štvrtok (16. januára) na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, kde 18-ročný študent nožom zaútočil na učiteľku a dvoch spolužiakov, pričom dve osoby podľahli zraneniam. Po skutku útočník ušiel, no podľa stôp v snehu, ktoré viedli z areálu školy až do lesa, páchateľa rýchlo našli a zadržali, informovala v reportáži TA3. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, jedného zraneného odviezli do popradskej nemocnice.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) útok okamžite odsúdil a vydal sa na miesto činu, rovnako tak minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Líder hnutia SLOVENSKO Igor Matovič obvinil premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zo šírenia nenávisti, keďže pred dvoma dňami mal povedať, že „študentov za ich názory treba vyfackať“.

Andrej Danko (SNS) naznačil, že motívom mohol byť konflikt, ktorý sa začal tým, že študent odmietol podať ruku, no zároveň zdôraznil, že nechce „spájať hrušky s jablkami“. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vycestoval na miesto tragédie, aby sa osobne oboznámil s priebehom vyšetrovania a vyjadril sústrasť rodinám obetí.