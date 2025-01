Britské ministerstvo obrany si na riešenie budúcich kríz prizvalo spisovateľov sci-fi. Chce sa pripraviť na dystopické scenáre

Sci-fi spisovatelia spolupracujú s britskými odborníkmi na krízovom manažmente, aby pripravili spoločnosť na katastrofické scenáre, ako sú výpadky energie či kyberútoky.

Budúcnosť, kde autonómne autá dominujú cestám, no náhly výpadok energie uväzní tisíce ľudí v ich vozidlách. Táto vízia, ktorá by mohla Elona Muska rozrušiť, je len jednou z hypotetických situácií, ktoré si predstavili sci-fi spisovatelia na nedávnom podujatí organizovanom sieťou Resilience Beyond Observed Capabilities (RBOC).

Autori ako Emma Newman, finalistka Arthur C. Clarke Awards, a Allen Stroud, predseda Britskej asociácie sci-fi, spolupracujú s odborníkmi Ministerstva obrany Spojeného kráľovstva na skúmaní budúcich kríz, od nedostatku zdrojov po kolaps infraštruktúry, informuje The Guardian. Táto netradičná spolupráca má pomôcť pripraviť plány pre výzvy, ktoré môžu nastať už o polstoročie.

Hoci medzi sci-fi komunitou existujú etické obavy z takejto spolupráce, odborníci zdôrazňujú, že nejde o vývoj nových zbraní. Cieľom je napríklad plánovanie humanitárnej pomoci či riešenie nedostatku zdrojov. Ako uviedol Stroud, sci-fi autori prinášajú schopnosť predstaviť si, ako môže spoločnosť vyzerať v roku 2050 a ďalej, čím otvárajú priestor pre dlhodobé strategické myslenie.