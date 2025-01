Trump chce s Putinom rokovať čo najskôr.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok pred inauguráciou amerického prezidenta Donalda Trumpa zagratuloval staronovému prezidentovi a vyhlásil, že je otvorený dialógu v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Akákoľvek dohoda by podľa Putina mala zabezpečiť trvalý mier.

Putin dodal, že Rusko je otvorené dialógu s novou americkou vládou o „ukrajinskom konflikte“. Akékoľvek urovnanie rusko-ukrajinskej vojny by podľa neho nemalo byť iba krátkodobým prímerím, ale trvalým mierom založeným na rešpektovaní legitímnych záujmov všetkých.

Citát: „Sme svedkami vyhlásení novozvoleného prezidenta USA a členov jeho tímu o ich túžbe obnoviť priame kontakty s Ruskom, ktoré boli bez našej viny prerušené odchádzajúcou administratívou. Vnímame aj jeho slová o potrebe urobiť všetko pre to, aby sa zabránilo tretej svetovej vojne,“ povedal Putin na zasadnutí ruskej bezpečnostnej rady.



Širší kontext: Trump po svojom zvolení naznačil, že by sa chcel s Putinom stretnúť po nástupe do prezidentského úradu čo najskôr. Očakáva, že by k tomu mohlo dôjsť v priebehu najbližšieho polroka. Kremeľ Trumpov záujem privítal s tým, že konkrétne plány by mohli byť vypracované až po jeho inaugurácii.



Nový americký prezident počas kampane niekoľkokrát vyhlásil, že dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou dosiahne v deň nástupu do funkcie, ak nie skôr. Koncom októbra urobil nenápadný posun v rétorike a začal hovoriť, že vojnu dokáže vyriešiť veľmi rýchlo. Po zvolení to ešte viac zmiernil a hovorí, že konflikt jednoducho vyrieši, ale nenaznačil konkrétny plán.

