Putin bude na schôdzke s Trumpom žiadať, aby Kyjev nevstúpil do NATO.

Ruský prezident Vladimir Putin bude v prípadných rokovaniach s budúcim americkým prezidentom Donaldom Trumpom trvať na tom, aby Ukrajina nikdy nevstúpila do NATO a stala sa neutrálnym štátom s obmedzenou armádou. Tvrdia to nemenované zdroje citované agentúrou Bloomberg.



Trump po svojom zvolení naznačil, že by sa chcel s Putinom stretnúť najskôr po 20. januári, keď sa ujme prezidentského úradu. Očakáva, že k stretnutiu by mohlo dôjsť v priebehu najbližšieho polroka. Kremeľ Trumpov záujem privítal s tým, že konkrétne plány by mohli byť vypracované až po jeho inaugurácii.

Moskva podľa jedného z citovaných zdrojov zastáva názor, že jednotlivé členské štáty NATO môžu naďalej poskytovať Ukrajine zbrane v rámci bilaterálnych bezpečnostných dohôd, ale nemali by sa nikdy použiť proti Rusku alebo na získanie okupovaných území.



Moskva bude takisto podľa nemenovaných predstaviteľov nástojiť na udržaní „aspoň faktickej kontroly nad takmer 20 percent územia Ukrajiny, ktoré drží Rusko“ vrátane anektovaného Krymského polostrova. Kremeľ je ale údajne „otvorený výmene niektorých území“, uviedli zdroje.



Podľa Bloombergu je nepravdepodobné, že ukrajinské vedenie by tieto požiadavky Ruska prijalo priaznivo. Kontakty Kyjeva a Moskvy sú podľa agentúry teraz obmedzené len na záležitosti výmeny zajatých vojakov a prepustenie deportovaných detí.