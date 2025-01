Na počet dovolenkových dní má vplyv niekoľko faktorov. Jednoduchá kalkulačka ti po zadaní základných informácií vypočíta dĺžku dovolenky, na ktorú máš nárok.

Každý zamestnanec na Slovensku má zo zákona nárok minimálne na 4 týždne platenej dovolenky ročne. Na počet dovolenkových dní má však vplyv hneď niekoľko faktorov. Portál Finsider vypracoval dostupnú online kalkulačku pracovnej dovolenky na rok 2025.

Do tabuľky stačí jednoducho zadať dôležité údaje ako vek, počet pracovných dní v týždni, počet detí, o ktoré sa zamestnanec stará, dátum nástupu do zamestnania (ak nepracuje od začiatku tohto roku) aj dátum ukončenia pracovného pomeru (ak nepracuje do konca tohto roku). Špeciálnu kolónku musia zaškrtnúť pedagogickí zamestnanci.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Viacero dôležitých faktorov

Dĺžka dovolenky zamestnanca závisí predovšetkým od jeho veku, dátumu nástupu do zamestnania, ale aj od povahy práce, ktorú vykonáva. Pedagogickí, vedeckí, výskumní alebo odborní zamestnanci majú totiž nárok až na 8 týždňov platenej dovolenky.

Na viac voľných dní majú nárok aj ľudia, ktorí sa starajú o dieťa, v tom prípade im prináleží päť týždňov platenej dovolenky. Na 5-týždňovú dovolenku majú nárok aj ľudia, ktorí dosiahli vek 33 rokov.

Pozor, na platené dni voľna má zo zákona nárok iba zamestnanec zamestnaný na trvalý pracovný pomer (počíta sa aj skrátený pracovný úväzok). Podľa Zákonníka práce nárok na dovolenku nevzniká ľuďom zamestnaným na dohodu. Dovolenku môže zamestnanec čerpať až po odpracovaní 60 dní u jedného zamestnávateľa.

Niektorí zamestnanci majú nárok na tzv. dodatkovú dovolenku. „Zamestnanec, ktorý pracuje celý rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na dodatkový týždeň dovolenky k jeho základnej výmere,“ uvádza portál.

Počas dní čerpania dovolenky dostáva zamestnanec mzdu, ktorá predstavuje jeho priemerný zárobok. Dôležitou informáciou je, že za nevyčerpanú dovolenku zamestnancovi nie je možné vyplatiť náhradu mzdy, dovolenku si musí vyčerpať.