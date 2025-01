Matúš Šutaj Eštok sa vyjadril aj k proruskej skupine Brat za brata.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v diskusnej relácii O 5 minút 12 na STVR rozprával o údajnej „organizovanej skupine financovanej zo zahraničia“.

Podľa Šutaja Eštoka je táto skupina napojená na opozíciu a mimovládne organizácie. Informácie vraj SIS čerpala z listinných dôkazov aj odposluchov.

Poslanec Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) povedal, že slovám o štátnom prevrate nedôveruje.

Citáty: „Je tu záujem na tom, aby sa politická moc zmenila nie na základe volieb. Za týmto všetkým je organizovaná skupina financovaná zo zahraničia, ktorá je napojená možno aj na užitočných idiotov v opozícii a na mimovládky,“ povedal.

Širší kontext: Poslanec Martin Dubéci naznačil, že podľa jeho názoru ide o politickú hru. Poukázal na to, že keby naozaj hrozil štátny prevrat, vláda by už zaviedla určité opatrenia. Zdôraznil, že o pripravovaní puču neexistujú dôkazy. Príde mu tiež podozrivé, že Robert Fico prišiel so správou v SIS práve v momente, keď sa odvolávala vláda.

Matúš Šutaj Eštok sa vyjadril aj k proruskej skupine Brat za brata, ktorá chcela na Slovensku zakladať „partizánske bunky“. Uviedol, že bezpečnostné zložky evidujú aj túto skupinu.

