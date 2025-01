Stíhaný Daniel Bombic je rasista, neonacista, homofób, ktorý podnecuje k nenávisti, naznačuje analýza jeho sociálnych sietí

hierarchy visualization

O ANALÝZE: Do analýzy sme zahrnuli písomné výroky a videá na kanáli Danny Kollar DKX od januára 2021 do 31. decembra 2024. Zaraďovali sme ich do kategórií: rasizmus, homofóbia, antisemitizmus, vyzývanie na násilie, vyvolávanie pocitu krivdy a pochybnosti, urážky alebo nenávistné poznámky, dehumanizácia a zverejnenie osobných údajov. Do analýzy sme nezahrnuli príspevky, v ktorých uverejňoval odkazy na videá na platforme YouTube, Vimeo, Odysee či Rumble, a mohlo v nich dochádzať k podobným výrokom. Rovnako sme neanalyzovali ani prezdieľavanie myšlienok z iných kanálov, i keď mohlo ísť o extrémistické výroky.

Minimálne 347-krát zverejnil príspevky, v ktorých nepriamo spochybňoval fakty alebo navádzal ľudí na presvedčenie, že sú obeťami nespravodlivosti. Tieto príspevky sa sústredili najmä na témy súvisiace s pandémiou koronavírusu a migráciou, pričom často obsahovali emocionálne výzvy, manipuláciu s informáciami či šírenie poloprávd.



Súd nedávno zakázal Denníku N označovať Bombica za extrémistu, neonacistu a antisemitu. Ako naznačujú výsledky analýzy ICJK jeho vyjadrení na hlavnom komunikačnom kanáli, prejavy Bombica sú často a dlhodobo rasistické, homofóbne, antisemitské, nenávistné, agresívne, dehumanizujúce, a teda aj extrémistické.

Bombica sme kontaktovali s otázkami cez jeho email, Instagram aj cez právnickú kanceláriu Kallan Legal, ktorá ho zastupuje. Na otázky nereagoval on ani jeho právnik David Lindtner.

Bombic podnecuje k nenávisti

Polícia Bombica stíha okrem iného aj pre zverejnenie osobných údajov novinárky denníka SME Zuzany Kovačič Hanzelovej, osobných údajov policajtov - takzvaných Čurillovcov, aj za nebezpečné elektronické obťažovanie, no napriek tomu túto taktiku používa naďalej.

Nenávistnú poznámku voči konkrétnej osobe alebo osobám sme na Bombicovom hlavnom telegramovom kanáli identifikovali v 300 príspevkoch.

V šesťdesiatich prípadoch Bombic označil ľudí, s ktorými nesúhlasí, za zvieratá alebo škodcov – najčastejšie za potkany, krysy či hyeny. „Ide o takzvanú dehumanizáciu, čiže oberanie protivníkov o ľudské vlastnosti. Ak druhého človeka opíšete ako švába, rakovinu či nákazu, robíte z neho niečo škodlivé, nie niekoho, s kým nesúhlasíte,” vysvetľuje lektor kritického myslenia Ján Markoš.

Podľa neho prijímatelia takýchto informácií a tvrdení potom ťažšie vnímajú, že aj človek označený za „potkana“ je ľudská bytosť so svojou dôstojnosťou. Dehumanizácia tak otvára dvere fyzickému násiliu.

Zdroj: Telegram

„Len patologické osobnosti dokážu vedome fyzicky ubližovať tým, ktorých považujú za seberovných. Ak sa však podarí manipulátorom vnímanie protivníka pokriviť tak, že ho ľudia nevnímajú ako seberovného, ale buď ako tyranského utlačovateľa – napríklad „diktát elít“, alebo naopak ako niekoho, kto je menejcenný – napríklad „prašivé psy“, potom aj človek, ktorý je v podstate duševne zdravý a celkom priemerný, je schopný dopúšťať sa násilia,” vysvetľuje Markoš.