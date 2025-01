Premiér SR Fico následne pohrozil Ukrajine zastavením dodávok elektriny a znížením podpory pre Ukrajincov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok (29. januára) vyhlásil, že slovenský premiér Robert Fico „uprednostňuje Moskvu pred Amerikou“ v otázke dodávok plynu.

Zelenskyj varoval, že kým americký plyn je dostupný za trhové ceny, ruský plyn sa platí nielen peniazmi, ale aj stratou nezávislosti a suverenity.

Zelenskyj zdôraznil, že Európa musí intenzívnejšie a dlhodobejšie pracovať na zabezpečení svojej skutočnej energetickej nezávislosti.

Prečo je to dôležité: Ukrajinský prezident Zelenskyj upozorňuje na riziká závislosti od ruského plynu a zdôrazňuje potrebu diverzifikácie dodávok energií. Fico však podľa neho uprednostňuje spoluprácu s Ruskom, čo môže ovplyvniť nielen geopolitické postavenie Slovenska, ale aj jeho vzťahy s EÚ a USA.

Citát:„Pred pár dňami prezident (Spojených štátov Donald) Trump urobil silné rozhodnutie, ktoré môže výrazne zvýšiť export amerického (plynu) LNG, najmä do Európy. To je presne to, čo je potrebné pre bezpečnosť a stabilitu - viac zdrojov energie od partnerov pre Európu,“ odkázal Zelenskyj premiérovi Ficovi.

Širší kontext: Na konci roka 2024 vypršala zmluva o tranzite ruského zemného plynu cez Ukrajinu, ktorá sa zmluvu rozhodla nepredĺžiť. Premiér SR Fico následne pohrozil Ukrajine zastavením dodávok elektriny a znížením podpory pre Ukrajincov, ktorí v súvislosti s vojnou na Ukrajine našli útočisko na Slovensku.