Minister vnútra je podozrivý z vynášania dokumentov z citlivej kauzy.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok čelí podozreniu z toho, že vynášal dokumenty v rámci vyšetrovania citlivých káuz, informuje SME.

Tieto podozrenia vyšetruje policajná inšpekcia, ktorú riadi Branislav Zurian, nominant Šutaja Eštoka. Ten má podľa denníka blízky vzťah s podpredsedníčkou strany Hlas-SD Denisou Sakovou.

Na kauzu poukázal Samuel Migaľ, ktorého z politickej strany Hlas-SD vyhodili.

Širší kontext: Migaľ zverejnil v januári 2024 dokument z vyšetrovania policajtov okolo Jána Čurillu. Tvrdí, že dokument zverejnil na pokyn Matúša Šutaja Eštoka. Ten toto obvinenie odmieta a označil to za ďalšie z Migaľových klamstiev.

Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že Šutaj Eštok pravdepodobne klamal. Nadácia očakáva, že policajná inšpekcia prípad dôkladne prešetrí. „Zdá sa, že minister Eštok vtedy klamal celú verejnosť a mohol sa dopustiť aj trestného činu. Vyplýva to z aktuálneho Migaľovho vyhlásenia. Už vtedy Šutaj Eštok veľmi dobre vedel, ako je to možné. Za zverejnením mal stáť práve on! Pretože o zverejnenie dokumentu Migaľa požiadal,“ dodala.

