Viacero ľudí nám napísalo, že sa stretli s členmi novej agresívnej skupiny v Bratislave, ktorá napáda každého, kto je „iný“. Polícia o ničom nevie.

V Bratislave údajne od decembra 2024 pôsobí nová extrémistická skupina s názvom Valhalla. Napádajú nevinných, bijú bezdomovcov a ich terčom sú najčastejšie všetci, ktorí sú „iní“. S informáciou najskôr prišiel denník Čas.sk.

„Raz po mne vybehol ten Martin T. s tým, či som Antifa. Povedal som, že nie, a tak ma „iba“ udreli po hlave a odišli.“, povedal mladík Ján William Červenka, ktorý bol pre Refresher ochotný zverejniť svoje meno a nahlas hovoriť o ich zverstvách.

Zdroj: tip čitatela, instagram, facebook

„Majú dlhodobý problém s punk komunitou. Je to ako taká pouličná vojna, keď sa punkeri stále bránia, ale cielene na nich neútočia, na rozdiel od tej Valhally. Ich členovia sa objavujú aj v kruhoch Ultras po celom Slovensku. Zachádza to do bodu, keď poriadne nie je možné oddeliť neonacistu od fanúšika Ultras na tribúnach.“, dodáva smutne Ján.

Niektorí nosia polomasky či masky s lebkami, obliekajú sa do čierneho a majú pri sebe ako teleskopické tyče, tak rukavice s vystuženými hánkami. Majú vyholené hlavy, ťažké topánky (martensy, kanady), maskáče a bombery.

„Ich bitky vyzerajú asi tak, že 12-ti išli na jedného človeka.“ Neútočia však iba na punkerov a akýchkoľvek „alternatívne“ vyzerajúcich či oblečených ľudí. Podľa svedkov útočili aj na bezdomovcov, ženy a iných bezbranných ľudí, najmä, ak neboli v skupine.

Viacerí respondenti pre Refresher povedali, že ich je viac ako 10 a väčšinou ide o mladých chlapcov a mužov. „Neviem presne koľko ich je, ale chodia tam maloletí od 15 rokov a sú tam aj ľudia, ktorí majú 30 a viac rokov.“

