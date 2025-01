Niektoré politické strany môžu začať okamžitú kampaň pred prípadnými predčasnými voľbami.

Transparency International Slovensko (TIS) zverejnilo hrubý odhad toho, koľko peňazí majú politické strany k dispozícii na kampaň pred prípadnými predčasnými voľbami.

Najlepšie je na tom strana Smer-SD, ktorá aktuálne môže disponovať zhruba 12 miliónmi, k čomu sa v tomto polroku pripočíta ďalší štátny príspevok.

V prípade predčasných volieb by mohli okamžite rozbehnúť kampaň aj hnutie Slovensko, Hlas a Progresívne Slovensko.

Horšie sú na tom parlamentná SNS a SaS, obe si však môžu dovoliť veľkú kampaň, pokiaľ ich podporia darcovia či veritelia.

V nepriaznivej pozícii sú strany Republika, KDH a Maďarská aliancia. Najhoršie sú na tom Demokrati, ktorí nedostali štátny príspevok a majú veľké dlžoby.

Citát: „Predošlé voľby ukázali, že na víťazstvo je potrebná kampaň na hranici trojmiliónového zákonného limitu,“ napísalo Transparency na sociálnej sieti.

Širší kontext: Transparency pri svojej analýze zohľadnila to, aký vysoký príspevok dostanú strany tento polrok a odrátala aj odhadované náklady na chod strany. Podľa TIS je vo výhodnej pozícii iba niekoľko strán. TIS informuje, že pre menšie strany by bolo takmer nemožné narýchlo zostaviť konkurencieschopnú kampaň.

Ďalším rozmerom je, že pre SNS by bolo ťažké zahlasovať za predčasné voľby, pretože by sa pripravila o milióny eur od štátu, keďže podľa najnovších prieskumov by sa do parlamentu nedostala. Najnovší prieskum si môžeš pozrieť tu.

