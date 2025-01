Poľsko navrhuje vysokorýchlostné železničné spojenia medzi metropolami EÚ.

Poľské predsedníctvo v Rade EÚ navrhuje, aby hlavné mestá členských štátov Európskej únie boli prepojené vysokorýchlostnými železnicami.

Podľa ministra je to priorita, ktorú podporuje aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nový komisár pre dopravu Apostolos Tzitzikostas.

Poľský minister uznal, že náklady na takúto investíciu sú vysoké.

Citát: „O tejto téme sa dnes diskutuje nielen v Poľsku, ale je to jedna z priorít, ktoré stanovila predsedníčka Európskej komisie. Dokončenie základnej a doplnkovej Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) predstavuje viac ako 840 miliárd eur,“ tvrdí poľský minister infraštruktúry Dariusz Klimczak

Širší kontext: Sieť TEN-T zahŕňa výstavbu desaťtisícov kilometrov ciest, riečnych ciest a železníc, stovky námorných a riečnych prístavov a stovky letísk. S vysokorýchlostným železničným prepojením hlavných miest sa v jej verziách schválených v rokoch 1996 a 2004 nepočítalo.

Na Slovensku by podľa plánu TEN-T do roku 2030 mala byť vybudovaná diaľnica D1 po hranicu s Ukrajinou, dokončená diaľnica D3 či zrekonštruovaná železnica od Žiliny po Čiernu nad Tisou. Podľa ministerstva dopravy však Slovensko tieto projekty pravdepodobne do termínu dokončiť nestihne.





