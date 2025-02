Lidl v roku 2025 otvára nové predajne po celom Slovensku, zvyšuje mzdy zamestnancom a zároveň investuje do modernizácie súčasných prevádzok.

Lidl aj naďalej expanduje a v roku 2025 prinesie nové predajne po celom Slovensku. Obľúbený reťazec plánuje rozšírenie do menších miest a obcí. Predajne plánuje otvoriť v mestách a obciach, ako sú Stará Turá, Dunajská Lužná, Hnúšťa, Hlohovec, Prešov a Nové Zámky, uviedla pre Refresher Adriana Maštalírcová, hovorkyňa spoločnosti Lidl.

V tomto roku tiež vytvorí stovky nových pracovných miest a zvýši platy. Minimálna mzda predavačov a skladníkov bude od marca predstavovať viac ako 150 % štátnej minimálnej mzdy, čo znamená, že nikto v predajniach na plný úväzok nezarobí menej ako 1 250 eur mesačne.

V skladoch bude táto suma ešte vyššia, a to 1 300 eur. Lidl dlhodobo investuje do zvyšovania platov svojich zamestnancov. Za posledné tri roky spoločnosť investovala viac ako 43 miliónov eur do miezd a odmien. Tento rok je na tento účel vyčlenených ďalších 10 miliónov eur. Zamestnanci si tak prilepšia nielen formou zvýšenia platu, ale aj postupom na vyššiu platovú úroveň, povýšením alebo mimoriadnymi odmenami.