Študent Simon Omaník, ktorý nepodal ruku prezidentovi, diskutoval v relácii Večer Mareka Vagoviča aj o tom, ako od detstva vnímal politiku.

SimonOmaník bol 10. februára hosťom v relácii Večer Mareka Vagoviča, kde sa ho moderátor a investigatívny novinár Vagovič pýtal, či uvažuje o tom, že odíde zo Slovenska.

„Sám zvažujem všetky možnosti,“ odpovedal s tým, že zažíva znechutenie a dodal: „je úplne v poriadku, keď mladí ľudia odídu do zahraničia na vysoké školy, keď na to majú, ale nech nezabúdajú na Slovensko - nech chodia voliť a zaujímajú sa o to, čo sa na Slovensku deje.“

Simon momentálne považuje svoj vstup do politiky za veľmi predčasnú otázku a nebude sa k nej zatiaľ vyjadrovať.

Stredoškolský študent Simon Omaník sa dostal do povedomia verejnosti po tom, čo pri preberaní ocenenia odmietol podať ruku prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Tento čin vyvolal širokú diskusiu o občianskej odvahe a slobode prejavu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Večer Mareka Vagoviča (@vecermarekavagovica)

Prednedávnom Simon vystúpil aj na proteste Slovensko je Európa, ktorý sa konal 7. februára a prebiehal vo viacerých mestách po celom Slovensku. Podľa bezpečnostných technikov sa účasť pohybovala v rozpätí 42 až 45-tisíc ľudí. Protesty budú pokračovať 21. februára.