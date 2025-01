Študent Simon nie je prvý, ktorý odmietol podať ruku slovenskému politikovi.

Študent Simon, ktorý v Prezidentskom paláci SR získal bronzovú medailu v matematickej olympiáde v Maďarsku, odmietol podať ruku prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Nie je to však prvýkrát, čo sa na Slovensku udiala podobná situácia. Pred 15 rokmi mladík odmietol podať ruku bývalej premiérke Ivete Radičovej.

Situácia sa stala počas vysielania diskusie televízie TA3, ktorá sa odohrávala aj pred živým publikom. Išlo o prvý prezidentský duel medzi Ivetou Radičovou a Ivanom Gašparovičom pred prezidentskými voľbami v roku 2009. Kandidáti mali v publiku svojich podporovateľov.

Radičová po skončení debaty podávala ruky ľuďom z publika, keď ju prekvapil jeden mladík, ktorý jej ruku odmietol podať. „Ja s vašimi názormi nesúhlasím,“ povedal.

Radičová pre Refresher povedala, že si na situáciu vôbec nespomína, no dodala, že podobné gesto by sa malo rešpektovať, pretože má symbolický význam. „Predovšetkým každý má právo na to vyjadriť svoj názor a postoj. Nepodanie ruky má svoj symbolický význam,“ vyjadrila sa.

Bývalej premiérke sa nepáčila reakcia Roberta Fica. Radičová tvrdí, že to ako premiér zareagoval je neadekvátne a nevhodne. Bývalá premiérka skritizovala Fica za to, že táto reakcia spôsobila aj to, že na študenta sa spustila veľká vlna nenávisti.

„Rozprávať o fyzickom treste a fackách je okrem iného mimo zákon. Spustilo to samozrejme aj istý druh štvanice na tohto mladého človeka. Treba sa skôr zamyslieť, aký je dôvod takéhoto aktu a treba to rešpektovať,“ dodala Radičová.

Na mladého študenta reagoval aj prezident. Pellegrini tvrdí, že názor mladíka musí rešpektovať, aj keď s ním nesúhlasí. Zároveň vyjadril ľútosť nad tým, ako sa študent zachoval. „Ale mňa vychovali tak, že som vo svojej politickej kariére podal ruku každému jednému aj politickému oponentovi. Slušnosť a výchova ma núti vždy sa aj k politickým oponentom správať slušne a pozdraviť ich,“ povedal Pellegrini.

Fico rozpráva o fackovaní študenta

Premiér Robert Fico však gesto mladého študenta rešpektovať odmietol a tvrdil, že ide o „nevycvalaného puberťáka“ a poukázal na jeho správanie ako na znevažovanie štátu. Fico v statuse premýšľal aj nad rozdávaním faciek.

„Niekto tu potrebuje tri facky. Začal by som protištátnymi médiami. A potom skúsenosťou zo života. Keby som sa ako študent doma sťažoval na učiteľa, že ma vyťahal za vlasy, mama by mi vrazila ešte dve facky, lebo učiteľ mal vždy úctu a pravdu,“ píše predseda vlády.

Študenta na sociálnych sieťach skritizoval aj Žilinka

Situáciu, pri ktorej študent Gymnázia Grösslingová Simon odmietol podať ruku prezidentovi, okomentoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Tvrdí, že ide o smutnú vizitku slovenskej spoločnosti a nemiestny prejav k autorite.

„Demonštratívne odmietnutie podania ruky prezidentovi Slovenskej republiky považujem nielen za smutnú vizitku slovenskej reality, ale najmä za nemiestny a zneucťujúci prejav k autorite a vážnosti prezidenta Slovenskej republiky,“ napísal.

Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že situácia ho ľudsky mrzí, pretože sa snaží bojovať za to, aby školstvo nebolo predmetom politiky. Myslí si, že ľudia by si mali byť schopní podať ruku aj napriek nesúhlasu a prejaviť si tak rešpekt.

„Som presvedčený, že bez ohľadu na to, ako sa cítime, čo si myslíme, bez ohľadu na to, ako veľmi navzájom nesúhlasíme, mali by sme byť schopní aspoň podať si ruku a prejaviť vzájomný rešpekt, osobitne k hlave štátu - najvyššiemu a priamo občanmi zvolenému predstaviteľovi Slovenska. Aj to je vyspelosť národa a spoločnosti,“ povedal Drucker.