Podľa Branislava Gröhlinga bol štátny prieskum zmanipulovaný Smerom.

Podľa prieskumu agentúry Focus zostáva Progresívne Slovensko na čele s 22,1 %, zatiaľ čo Smer-SD získal 21,7 % hlasov, čo dokazuje veľmi úzky náskok. S výrazným odstupom za nimi nasleduje Hlas-SD s 11,8 %, čo predstavuje dvojpercentný pokles oproti decembrovému prieskumu.

Ďalšie strany by podľa Focus dosiahli výsledky: KDH a Republika – 7,8 %, SaS – 6,2 %, hnutie Slovensko – 5,6 %, Maďarská aliancia a Demokrati – 4,6 % a SNS – 3,7 %. Tieto údaje zverejnil portál 360tka, ktorý sumarizoval výsledky prieskumu uskutočneného medzi 7. a 12. februárom na vzorke 1 010 respondentov.

Prieskumy začal po novom robiť aj Štatistický úrad SR. Jeho výsledky pre SaS dosiahli len 3,2 %, čo výrazne zaostáva za výsledkami iných agentúr. Podľa týchto výsledkov vyzerá, že výsledky SaS a iných strán sú rozličné, čo však odporúča zohľadniť metodologické rozdiely medzi prieskumami.

Predseda strany Sloboda a Solidarita, Branislav Gröhling, reagoval na tento prvý štátny prieskum, pričom označil jeho výsledky za manipulované a nezodpovedajúce skutočnosti. Na Facebooku tvrdil, že Štatistický úrad SR, ktorý vykonal prieskum, je pod politickým vplyvom Smeru-SD a že výsledky pre SaS (iba 3,2 %) nesedia s predchádzajúcimi prieskumami.

Z prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat), príspevkovej organizácie Štatistického úradu, vyplýva, že voľby do Národnej rady by na konci januára vyhralo hnutie (PS) so ziskom 24,6 percenta hlasov. V parlamente by bolo päť strán, resp. hnutí.

Po PS by najviac voličov hlasovalo za stranu Smer-SD, ktorú by volilo 22,7 percenta, na treťom mieste by skončila strana Hlas-SD s podporou 13,7 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (8,7 percenta) a hnutie Republika (5,2 percenta).