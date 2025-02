Rudolf Huliak môže odísť do exekutívy.

Rudolf Huliak by sa údajne mal stať novým ministrom cestovného ruchu a športu, informuje Denník N.

O tom, že Dušana Keketiho by v tejto funkcii nahradil starosta Očovej, informoval Pavol Ľupták z Národnej koalície.

Podľa Ľuptáka je Huliak dobrý politik, čo ho vraj robí vhodnejším ministrom, ako je Keketi.

Citát: „Umenie viesť rezort je hlavne o tom, aby na jeho čele bol dobrý politik,“ povedal Ľupták.

Širší kontext: V prípade, ak by Rudolf Huliak odišiel do exekutívy, jeho náhradníkom by bol bývalý europoslanec Miroslav Radačovský. Ten bol v minulosti obvinený z prechovávania drog a nedovoleného ozbrojovania. V pléne Európskeho parlamentu vypustil holubicu na znak potreby mieru.

Kým minulý týždeň sa pri možných výmenách na ministerských postoch v rámci rekonštrukcie vlády hovorilo v súvislosti s rezortmi SNS najmä o rezorte cestovného ruchu a športu, v pondelok predseda SNS Andrej Danko ponúkol všetky pozície SNS, vrátane ministerstiev a iných nominácií, s cieľom uspokojiť každého, s kým bude predseda vlády SR, Robert Fico, rokovať.

