Premiér sa pripravuje na cestu do USA, jeho program zatiaľ nie je známy. V Spojených štátoch strávi tri dni.

Premiér Robert Fico sa pripravuje na pracovnú cestu do Spojených štátov, kde by mal stráviť tri dni. „Pôvodne sa rátalo s jednodňovou cestou, no nakoniec by mal Robert Fico v USA stráviť tri celé dni, čo už pripomína oficiálnu cestu,“ uviedol Denník N. Jeho odlet je naplánovaný na štvrtok a vrátiť by sa mal v nedeľu.

Premiérova cesta sa prekrýva s termínom konzervatívneho summitu CPAC, ktorý sa bude konať od 19. februára do 22. februára vo Washingtone. V roku 2022 na tomto summite vystúpil aj maďarský premiér Viktor Orbán.

Pôvodne mali cestu do USA absolvovať len minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák. Prípravy na cestu premiéra sa začali až neskôr.

Zatiaľ je otázne, s kým sa premiér v USA stretne, ale v poslednom období vyvinul smerom k USA viacero aktivít. Napríklad telefonoval s prezidentom Donaldom Trumpom a písal list miliardárovi Elonovi Muskovi.