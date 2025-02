NATO musí zrušiť sľub z Bukurešti o členstve Ukrajiny v NATO.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v utorok vyzvala členské štáty NATO, aby zrušili sľub z roku 2008, ktorým Ukrajine prisľúbili členstvo v Severoatlantickej aliancii.

Členstvo Ukrajiny v NATO je pre Rusko neprijateľné, ale jednoduché odmietnutie prijatia Ukrajiny do Aliancie zo strany predstaviteľov členských štátov, podľa Zacharovovej, nestačí.

Citát: „Aliancia sa musí zrieknuť aj sľubov daných v Bukurešti v roku 2008,“ vyhlásila hovorkyňa.

Uviedla to v čase prebiehajúcich rokovaní ruských a amerických predstaviteľov v Saudskej Arábii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Širší kontext: Členské štáty NATO v roku 2008 na summite v Bukurešti deklarovali, že Ukrajina a Gruzínsko sa v budúcnosti stanú členmi Aliancie. Podľa agentúry bola deklarácia kompromisom medzi USA, ktoré chceli oba štáty prijať do NATO, a Nemeckom a Francúzskom, ktoré sa obávali, že takýmto krokom by si Aliancia znepriatelila Rusko.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok dopoludnia vyhlásil, že ak má Ukrajina záujem o vstup do Európskej únie, je to jej výsostné právo, keďže ide o ekonomickú a nie vojenskú organizáciu. Moskva však nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do NATO.

Prečítaj si aj tieto články: