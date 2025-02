Bývalý vyšetrovateľ NAKA Ján Čurilla má šancu dosiahnuť, že sa mu Boris Kollár bude musieť ospravedlniť za slová o „čurillovskej mafii“.

Ján Čurilla zažaloval bývalého predsedu Národnej rady Borisa Kollára ešte na jeseň v roku 2021. Čurilla žiadal od Borisa Kollára okrem ospravedlnenia aj náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 100-tisíc eur. Ako uviedol policajt aj pred súdom, prípadnú finančnú kompenzáciu by venoval na dobročinné účely, informujú aktuality.sk.

Dnes prvostupňový súd v Bratislave rozhodol, že takéto označenie zasiahlo do práv policajta Jána Čurillu. Na vyhlásenie súdu neprišiel Kollár ani Čurilla a ani ich právni zástupcovia. Bývalý predseda Národnej rady Boris Kollár sa má ospravedlniť na sociálnej sieti Facebook, ale aj prostredníctvom tlačovej správy. Okrem toho má policajtovi vyplatiť 50-tisíc eur.

Rozsudok nie je právoplatný, obe strany sa môžu voči nemu odvolať. Ak by tak jeden z nich urobil, prípad by išiel na Krajský súd v Bratislave. Kollár spomenul slovné spojenie čurillovská mafia v roku 2021, keď na Slovensku ešte pretrvávala pandémia Covid-19. Prvýkrát sa takto vyjadril na tlačovej konferencii a neskôr to ešte trikrát zopakoval.