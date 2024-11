Marek Vagovič nám prezradil, aké boli stretnutia so stíhanými policajtami.

Dlhoročnému investigatívnemu novinárovi Marekovi Vagovičovi vyšla nová kniha o policajtoch, ktorých začala spoločnosť nazývať Čurillovci. Ide o vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu, ktorých pred niekoľkými mesiacmi postavil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok mimo službu. Novinár nám v rozhovore prezradil, ako kniha vznikla a akí sú vyšetrovatelia, ktorých minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odstavil mimo službu.

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý obsah.

Tento týždeň vám vyšla kniha s názvom „Čurillovci - policajti v prvej línii boja s mafiou“. Prečo ste sa rozhodli napísať knihu o týchto policajtoch?

Pretože to, čo sa im deje posledné tri roky, je extrém. Z ľudského hľadiska, z profesionálneho hľadiska a aj z hľadiska spravodlivosti. Títo policajti sú účelovo trestne stíhaní, čo konštatoval aj odvolací súd, ktorý sa vyjadril, že ich stíhanie je nedôvodné. Napriek tomu to prokuratúra už tri roky umelo živí, dokonca na nich podala obžalobu. Kniha je aj mementom, že toto sa nemôže diať v demokratickom a právnom štáte.



To, čo sa im stalo, sa totiž môže stať komukoľvek. Nielen policajtom, prokurátorom či sudcom, ale aj novinárom alebo ľuďom z mimovládok. Tu si jednoducho niekto zmyslí, že chce niekoho zničiť. A vyfabrikuje dôkazy – v tomto prípade voči ľuďom, ktorí preverovali závažné prepojenia politikov a bezpečnostných zložiek s organizovaným zločinom. Jeden z nich to v knihe zhrnul nasledovne: „Celý život som naháňal vagabundov a teraz vagabundi – na základe vymysleného účelového stíhania – naháňajú mňa.“



Zaznamenali ste nejaké tlaky, ktoré by sa snažili znemožniť vydanie?

