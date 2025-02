VIDEO: Na ruský konzulát vo Francúzsku zaútočil neznámy páchateľ. Na mieste hlásia výbuch

Na ruský generálny konzulát vo francúzskom meste Marseille niekto v pondelok zaútočil dvoma výbušnými zariadeniami a jedno z nich vybuchlo, uviedlo francúzske ministerstvo vnútra. Podľa predbežných informácií sa nikto nezranil. Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že konanie vykazuje všetky znaky teroristického útoku, píše TASR.



K incidentu došlo krátko pred 08.00 h v deň tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Páchateľ ušiel a podrobnosti o ňom alebo prípadnom motíve útoku tak bezprostredne nie sú známe.



Miestne médiá pôvodne informovali o útoku dvoma zápalnými fľašami, ktoré dopadli do záhrady konzulátu. Podľa francúzskeho ministerstva vnútra však pravdepodobne išlo o iné výbušné zariadenia. Jedno z nich vybuchlo, druhé sa od fasády odrazilo a polícia ho analyzuje. Na mieste činu zasahovalo približne 30 hasičov a policajtov a neďaleko konzulátu sa našlo kradnuté vozidlo.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry TASS vyzvalo francúzske úrady, aby incident dôkladne vyšetrili a posilnili bezpečnosť ruských diplomatických misií na francúzskom území. „Výbuchy v areáli ruského generálneho konzulátu v Marseille majú všetky znaky teroristického útoku,“ povedala hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová.

‼️Explosion Rocks The Russian Consulate in Marseille



According to Russian state news agency TASS, the Russian foreign ministry said the incident had the hallmarks of a "terrorist attack" and demanded a thorough investigation from French authorities. pic.twitter.com/dbcofef4An