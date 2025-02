Najprv by však muselo zdolať Ukrajinu.

Rusko by sa mohlo pripraviť na rozsiahlu vojnu v Európe za päť rokov od skončenia konfliktu na Ukrajine. Dánska Obranná spravodajská služba (FE) o tom informovala v správe zverejnenej v utorok, píše TASR podľa agentúry DPA.

Správa sa zakladá na analýzach súčasných hrozieb a na predpoklade, že Spojené štáty a krajiny Severoatlantickej aliancie sa do vojny priamo nezapoja.

Podľa dánskej tajnej služby je nepravdepodobné, že by Rusko dokázalo viesť vojnu na Ukrajine a zároveň proti jednej či viacerým krajinám NATO. Pokiaľ by sa však konflikt na Ukrajine skončil alebo pozastavil, Rusko by mohlo uvoľniť značné vojenské zdroje a potenciálne do šiestich mesiacov zaútočiť na niektorú susednú krajinu, uvádza sa v správe. FE zdôraznila, že v súčasnosti nedisponuje informáciami o žiadnych konkrétnych ruských plánoch útoku na člena NATO.

Pravdepodobnosť útoku Moskvy by sa ale mohla zvýšiť, ak by Rusko považovalo Alianciu za oslabenú, napríklad keby USA stiahli svoju podporu. Severské krajiny sa už dlhší čas obávajú hrozby zo strany Ruska. Ich spravodajské služby považujú ruský útok za najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť krajín, píše DPA.

Nemecký minister obrany Boris Pistorius vlani varoval, že Rusko by mohlo do roku 2029 začať vojenský útok na člena NATO. Vyzval preto, aby sa nemecká armáda čo najskôr pripravila na vojnu.