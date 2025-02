Novela zákona o sociálnom poistení je v pripomienkovom konaní.

Poskytovanie sociálnych dávok na Slovensku by sa malo zásadne zmodernizovať. Portál oPeniazoch.sk informoval, že po novom by už napríklad žiadatelia o tehotenské či materské nemuseli nič robiť a príslušné dávky by dostali automaticky. Rovnako by malo byť možné podľa pripravených zmien rezortom práce napríklad požiadať o dôchodok z pohodlia domova, a to elektronickou cestou.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú už predložilo do pripomienkového konania. Jej cieľom je zavedenie zmien, ktoré umožnia modernizáciu procesov s poskytovaním sociálneho poistenia. Konkrétne ide o dávky nemocenského poistenia, dôchodkové poistenie, úrazové dávky a dávky garančného poistenia. Rovnako by zmena legislatívy mala zabezpečiť zefektívnenie administratívy.

Asi najdôležitejšou z pripravených zmien je možnosť požiadať o dávky sociálneho poistenia elektronickou formou. Aj naďalej však budú mať možnosť podať si aj papierovú žiadosť. „Dávky nemocenského poistenia tehotenské a materské sa stanú tzv. proaktívnymi dávkami t. j. poistenec nemusí urobiť žiadny úkon v rámci podania žiadosti o priznanie dávky,“ približuje rezort práce pre portál oPeniazoch.sk.

Prečítaj si aj tieto články: