Nízke teploty môžu pretrvávať niekoľko dní.

Po období jarného počasia zasiahne Slovensko výrazné ochladenie, ktoré so sebou prinesie pokles teplôt a návrat sneženia. Portál iMeteo upozorňuje, že v niektorých oblastiach môžu teploty klesnúť pod nulu a na severe sa môže vytvoriť nová vrstva snehu.

Teploty prudko klesnú

Zatiaľ čo v uplynulých dňoch sme si užívali príjemné jarné teploty, v najbližších dňoch dôjde k prudkému ochladeniu. Podľa predpovedí sa denné maximálne teploty budú pohybovať len okolo 5 °C, v noci môže byť ešte chladnejšie. Najvýraznejšie poklesy teplôt sa očakávajú v severných a horských oblastiach, kde sa ortuť teplomera môže dostať aj do mínusových hodnôt.



Zmena počasia prinesie nielen nízke teploty, ale aj sneženie. Prvé snehové vločky by sa mohli objaviť už v najbližších dňoch, a to hlavne v horských oblastiach. Na severe Slovenska môže napadnúť niekoľko centimetrov nového snehu. Vo vyšších polohách by mohol sneh vydržať dlhšie, no v nížinách sa očakáva, že rýchlo zmizne.

Odborníci upozorňujú, že chladné počasie sa môže udržať niekoľko dní, no v priebehu budúceho týždňa by sa situácia mohla opäť postupne zlepšovať. Napriek tomu by sa Slováci mali pripraviť na výrazný teplotný šok a nezabudnúť na teplejšie oblečenie.

Tento nečakaný návrat zimy môže prekvapiť mnohých, no meteorológovia pripomínajú, že marec je známy svojou nevyspytateľnosťou. Počasie sa môže meniť z dňa na deň, a preto sa oplatí sledovať aktuálne predpovede.