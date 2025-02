Stredozemné more je každým rokom teplejšie.

Na začiatku roka 2025 zaznamenali odborníci významnú anomáliu v povrchových teplotách Stredozemného mora, čo potvrdilo trend otepľovania pozorovaný v posledných desaťročiach.

Klimatické analýzy poukázali na významný nárast teploty v rozmedzí 1 až 3 °C nad priemerom z rokov 1982 – 2011. Tento jav je nezvyčajný aj vzhľadom na to, že február tradične predstavuje najchladnejší mesiac pre vody Stredozemného mora, píše iMeteo.

Stredozemné more sa bude podľa odborníkov otepľovať viac a viac, a do roku 2100 by sa mala jeho priemerná teplota zvýšiť až o 5,8 °C. Ide o priemerný nárast o približne 0,035 °C za rok.

Merania uskutočnené 22. februára 2025 ukázali tepelný obraz v súlade s prebiehajúcim otepľovaním. Teploty zaznamenané v rôznych lokalitách potvrdzujú tento trend: Ligúrske more, Tyrhénske more a Sardínske more zaznamenali hodnoty medzi +14 a +15 °C, kým južné Tyrhénske more a Iónske more dosahovali teploty okolo +17 °C. Najchladnejším tradične zostáva severný Jadran s teplotami medzi +8 až +11 °C.

Prečítaj si tieto články: