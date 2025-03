Šesťmesačný generálny pardon má uľahčiť likvidáciu starých záznamov a spriehľadniť databázu evidovaných vozidiel.

Poslanci Marián Viskupič a Jana Bittó Cigániková (SaS) navrhli zmenu zákona o odpadoch, ktorá umožní vyradenie fyzicky neexistujúcich áut z evidencie len za 50 eur namiesto súčasných 500 eur. Generálny pardon by platil od 1. mája do 31. októbra 2025 a mal by uľahčiť situáciu najmä sociálne slabším motoristom, ktorí si nemôžu dovoliť vysoké poplatky, informuje Dnes24.

Na Slovensku evidujú desaťtisíce áut, ktoré už fyzicky neexistujú. Úrady nemajú presné údaje, ale podľa odhadov približne 300-tisíc vozidiel nemá platné povinné zmluvné poistenie (PZP) a desaťtisíce chýbajú aj na zoznamoch technických kontrol. V minulosti si ľudia bežne rozoberali staré autá na súčiastky alebo ich predávali do zberu, pričom si neuvedomili, že vozidlá zostali v evidencii. Dnes im za ne štát posiela platobné rozkazy.

Poslanci tvrdia, že generálny pardon pomôže nielen občanom, ale aj štátu. Vyčistí databázy, odbremení úrady a umožní reálny prehľad o autách na cestách. Ministerstvo dopravy aj Ministerstvo vnútra sa k návrhu zatiaľ nevyjadrili, no predkladatelia veria, že opatrenie bude prijaté.