Česká potravinová inšpekcia objavila v reťazci Albert maslo so silným zápachom

Česká štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia upozornila v stredu (26. marca) na nebezpečný potravinový výrobok, ktorý sa objavil v jednom z obchodných reťazcov. V predajni Albert v Plzni odhalili maslo s nepríjemným zápachom pripomínajúcim kyselinu maslovú, čo naznačuje jeho skazenie.

Inšpektori výrobok vyhodnotili ako nevhodný na konzumáciu a nariadili jeho stiahnutie z predaja. Spotrebitelia, ktorí si ho zakúpili, by ho nemali konzumovať a mali by ho vrátiť do predajne.

Výrobok:

Dátum minimálnej trvanlivosti: 02-03-2025

Obal: C/PAP

Množstvo výrobku v balení: 250 g

Zem pôvodu: Česko

Dátum odberu vzorky: 05.02.2025

Referenčné číslo: 25-000135-SZPI-CZ