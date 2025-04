Už počas víkendu k nám dorazí vlna arktického vzduchu, ktorá prinesie sneženie a mrazy.

Mysleli sme si, že zima sa už definitívne skončila, no lyžiarske strediská, ktoré ešte nezatvorili svoje brány, teraz netrpezlivo očakávajú jej návrat. Výrazné ochladenie by malo na Slovensko doraziť už čoskoro, informuje portál imeteo.sk.

Dnešné slnečné počasie a príjemné teploty, ktoré sa šplhajú až k +19 °C, to síce nenaznačujú, no cez víkend očakávajú meteorológovia veľkú zmenu. V priebehu víkendu majú teploty klesnúť o 10 až 15 °C. Toto ochladenie sa prejaví už v nedeľu ráno. Počas celého dňa sa teploty aj v najteplejších oblastiach Slovenska vyšplhajú len na +6 °C, zatiaľ čo na severe môže pretrvávať slabý mráz.

Okrem výrazného ochladenia sa musíme pripraviť aj na návrat snehu. Prvé snehové vločky by sa mohli objaviť už v noci zo soboty na nedeľu, a to aj v nižších polohách na východnom Slovensku.

V priebehu nedele sa snehové prehánky očakávajú najmä na severe krajiny. Výraznejšie sneženie dorazí v pondelok, kedy by sa na severe Slovenska mohla vytvoriť súvislá snehová pokrývka. Do utorkového rána môže pribudnúť aj niekoľko centimetrov čerstvého snehu.

Veľké problémy so sebou prinesú aj silné mrazy, ktoré môžu spôsobiť vážne škody na úrode, a to hlavne ovocinárom.

Ideálne podmienky na jarnú lyžovačku

Prílev arktického vzduchu môže aspoň na chvíľu predĺžiť otvorenie lyžiarskych stredísk, ktoré stále fungujú. Hoci mnohé z nich už sezónu ukončili, tie, ktoré zostali otvorené, očakávajú novú nádielku čerstvého snehu.

Návrat zimy pozitívne víta aj lyžiarske stredisko Jasná, ktoré ako jediné v regióne Liptov ešte stále funguje. Podmienky na jarné lyžovanie sú výborné a podľa riaditeľa Jiřího Trumpeša by mohla byť aj Veľká noc biela. Denná prevádzka potrvá do 22. apríla, no ak sneh vydrží, stredisko plánuje spustiť aspoň víkendovú lyžovačku aj v máji.