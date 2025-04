Sneženie bude pokračovať aj túto noc.

Sneženie, ktoré v nedeľu potrápilo severné a východné Slovensko, bude pokračovať aj v noci z nedele na pondelok, informuje iMeteo.

V nasledujúcich hodinách sa vlna nových zrážok presunie z Moravy na územie Slovenska. Najviac snehu tak spadne na severozápade.

Na najhustejšie sneženie sa musia pripraviť ľudia žijúci na česko-slovenskom pohraničí, najmä v oblasti hraničných priechodov Lysá pod Makytou, Makov, Klokočov a Svrčinovec.

Širší kontext: Sneženie sa očakáva v celom Žilinskom kraji, no bude prevažne slabé a do rána by mohlo napadnúť maximálne do 3 cm nového snehu. Najvýraznejšie zrážky sa očakávajú na severozápade Žilinského a Trenčianskeho kraja, kde môže napadnúť až do 6 cm snehu.

Prečítaj si aj tieto články: