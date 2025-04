Tieto investície by mali tvoriť len doplnkovú časť investovania dôchodkových fondov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predloží na vládu zákon, ktorým chce umožniť dôchodkovým správcovským spoločnostiam (DSS) investovať majetok z 2. piliera do infraštrukturálnych projektov.

Investície by mohli ísť napríklad na výstavbu bytov určených na nájomné bývanie či diaľnic na Slovensku. V pondelok to na tlačovej konferencii povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



„Chceme umožniť, aby sa peniaze z druhého piliera investovali aj na území Slovenska. Momentálne je hodnota majetku v druhom pilieri približne okolo 17 miliárd eur,“ uviedol Tomáš s tým, že DSS budú môcť dobrovoľne investovať do infraštruktúry na Slovensku, pričom zachované budú aj všetky limity na objem investícií do konkrétnych projektov.



Investície by mohli ísť podľa neho na výstavbu nájomných bytov, diaľnic, nemocníc alebo energetickej infraštruktúry. Do týchto projektov sa bude môcť použiť majetok aj z dlhopisových, akciových aj indexových fondov. MPSVR chce novelou zákona vytvoriť priestor na prílev nových investícií do slovenskej ekonomiky, keďže krajine podľa Tomáša hrozia vážne hospodárske škody aj vzhľadom na zavedené americké clá na export všetkých tovarov a služieb z EÚ do Spojených štátov.



Predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Miroslav Kotov doplnil, že MPSVR akceptovalo požiadavku spoločností, aby boli tieto investície dobrovoľné. V zákone bol určený aj spodný limit na tieto investície, ktorý bude na úrovni nula percent, a horný limit na hodnote päť percent. Zároveň sa zhodli aj na tom, že takéto investície by mali tvoriť len doplnkovú časť investovania dôchodkových fondov a nie tú hlavnú.



„Za dôchodkové správcovské spoločnosti chcem uviesť, že to, že sa nám otvorila takáto možnosť, neznamená, že dôchodkové správcovské spoločnosti budú bezhlavo investovať do všetkého, teda investovať do infraštruktúrnych projektov. Každú jednu investíciu budeme dôkladne zvažovať z hľadiska rizika a výnosu, pričom do úvahy budeme brať aj stabilitu systému ako celku, pretože takéto investície budú extrémne nelikvidné,“ uzavrel Kotov.