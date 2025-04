Dotknú sa širokej škály tovarov, ako sú diamanty, zubné nite, klobásy, orechy či sójové bôby.

Európska únia odpovedá na americké clá vlastnými sadzbami. Od 16. mája plánuje uvaliť 25 % clo na niektoré americké tovary. Ide o reakciu na clá na oceľ a hliník, ktoré zaviedol ešte Donald Trump. Informuje o tom Reuters s odvolaním sa na uniknutý dokument Európskej komisie.

Zdraženie sa dotkne širokého sortimentu. Medzi nimi sú diamanty, klobásy, orechy, sójové bôby aj zubná niť. Ďalšie clá prídu v decembri. Podľa eurokomisára Maroša Šefčoviča budú opatrenia miernejšie, než sa pôvodne očakávalo. Komisia vyradila zo zoznamu bourbon, víno aj mliečne výrobky, ktoré sa nachádzali v pôvodnom návrhu z marca.

Brusel týmto krokom reaguje na narastajúce obchodné napätie so Spojenými štátmi. Clá by mali platiť len na časť tovarov, hodnota zasiahnutého exportu bude nižšia než pôvodne plánovaných 26 miliárd eur. EÚ si tým necháva priestor na vyjednávanie, no zároveň vysiela jasný signál, že je pripravená brániť svoje ekonomické záujmy.

Trump chce zvýšiť clá Číne až na 104 %

Americký prezident Donald Trump pohrozil Číne zvýšením ciel o ďalších 50 %, ak Peking nezruší odvetné clá. Trump napísal na svojej sociálnej platforme Truth Social, že dáva Pekingu čas do utorka (8. apríla), aby zrušil clá vo výške 34 % na dovoz z USA. Tie Čína prijala v reakcii na americké clá.



Americké clá na dovoz z Číny by stúpli o 104 %, ak by Trump túto hrozbu uskutočnil, potvrdil pre CNBC nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. Trump v minulom týždni ohlásil plošné clá vo výške 34 % na dovoz z Číny, ktoré sa pripočítajú k existujúcemu clu vo výške 20 %.