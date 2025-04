Jaguar Land Rover reaguje na Trumpovie clá: Úplne pozastaví vývoz áut do USA

Jaguar Land Rover v reakcii na clá pozastaví vývoz do USA.

Britský výrobca automobilov Jaguar Land Rover (JLR) plánuje dočasne pozastaviť svoje dodávky do USA v súvislosti s clami, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump.

Spoločnosť v sobotu 5. apríla uviedla, že k tomuto kroku pristúpi v apríli, čím potvrdila skoršie správy britských médií.

Citát: „Spojené štáty sú pre luxusné značky JLR dôležitým trhom,“ uviedla automobilka vo vyhlásení, podľa ktorého posudzuje nové obchodné podmienky a predbežne zavádza krátkodobé opatrenia, ako napríklad pozastavenie dodávok v apríli.

Širší kontext: Spojené štáty od nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta zaviedli ďalekosiahle clá. Automobilky dovážané do USA už napríklad podliehajú clu vo výške 25 %. V sobotu vstúpili do platnosti nové plošné clá vo výške 10 % na dovoz zo všetkých krajín.



Pre britský automobilový priemysel, ktorý priamo zamestnáva približne 200-tisíc ľudí, znamenajú nové clá vážnu hrozbu. Spojené štáty sú po Európskej únii druhým najväčším dovozcom automobilov vyrobených v Británii s podielom takmer 20 %. JLR, jeden z najväčších britských výrobcov podľa objemu, predá v USA ročne podľa vlastných údajov približne 400-tisíc vozidiel.

Prečítaj si aj tieto články: