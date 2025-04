x

Nissan Motor uvažuje o presune časti výroby do Spojených štátov. Týmto krokom chce zmierniť dopad ciel, ktoré zaviedla administratíva prezidenta Donalda Trumpa. Zmena by sa týkala závodov v prefektúre Fukuoka, kde Nissan montuje crossover Rogue na export do USA. Zástupcovia spoločnosti nastolili otázku obmedzenia tejto výroby a zvýšenie produkcie v USA.

Popri tom chce Nissan rozšíriť výrobu SUV Patrol v jednom zo svojich závodov vo Fukuoke. Tieto vozidlá sú obľúbené na Blízkom východe a v Austrálii. Automobilový sektor je kľúčovou časťou japonskej ekonomiky a poskytuje prácu približne 5,6 milióna ľudí. Automobily tvoria významnú časť japonského vývozu do USA, približne 28 %, čo vlani zodpovedalo hodnote 142 miliárd dolárov.

Spojené štáty od 5. apríla zaviedli plošné clá 10 % na takmer všetok dovoz, s dodatočnými 25 % na dovážané automobily od 3. apríla. Nové clá na obchodných partnerov, vrátane Japonska, dosiahli 24 % a vstúpili do platnosti 9. apríla.