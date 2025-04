Medveď vraj značne krvácal a poškodil si zuby.

V odchytovom zariadení pri obciach Pribylina a Liptovská Kokava pravdepodobne došlo k vážnemu porušeniu zásad ochrany zvierat. Iniciatíva My sme les zverejnila video, na ktorom je vidieť krvavé stopy v odchytovom zariadení určenom na medvede. Tie sa podľa nich objavili pri pokuse zvieraťa o únik, počas ktorého si mohlo vážne poraniť zuby a pazúry.

Podľa ochranárov ide o neetické praktiky, ktoré nemajú nič spoločné s modernou ochranou prírody. Znepokojenie vyvoláva aj fakt, že nebolo jasné, aký osud postihnutého medveďa nasledoval. Štátna ochrana prírody SR zatiaľ na otázky iniciatívy nezareagovala.

O stanovisko sme požiadali Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky. Odpoveď uvádzame v celom znení:



„Štátna ochrana prírody SR odmieta šírenie hoaxov a nepravdivých vyjadrení aktivistov o údajnom týraní chránených živočíchov. Jediným účelom ničím nepodložených vyjadrení aktivistov je rozoštvávať spoločnosť.



Štátna ochrana prírody SR je ako odborná organizácia hlavným partnerom medzinárodného projektu, ktorého aktivitou je aj imobilizácia a odchyt medveďa hnedého, označenie jedinca GPS obojkom, vypustenie a jeho následné monitorovanie.



V predmetnom odchytovom zariadení bola vodiaca medvedica uspaná zmluvným veterinárnym lekárom, označená GPS monitorovacím obojkom a následne vypustená späť do prírody. V čase odchytu boli priezory po celý čas zatemnené ochrannými krytmi. Pri samotnom procese uspávania jedinca je nutné tieto priezory na krátku dobu odkryť. Jedinec inštinktívne útočil do oblasti dopadajúceho svetla z priezoru, pričom došlo k poraneniu pazúra a taktiež k drobným povrchovým poraneniam spodnej časti jeho papule. Poranenia boli počas merania biometrických údajov ošetrené prítomným veterinárnym lekárom. Štátna ochrana prírody SR ubezpečuje verejnosť, že počas celého procesu odchytu nedošlo k vážnemu poškodeniu zdravia jedinca medveďa hnedého. Potvrdzujú to aj doteraz získané údaje a fotografie, na ktorých je medvedica zachytená spolu so svojimi mláďatami, ktoré sa k nej krátko po vypustení pripojili.



Uvedené odchytové zariadenie špecifikoval a navrhol zaobstarať bývalý člen Zásahového tímu pre medveďa hnedého a súčasný aktivista Michal Haring, ktorý jeho využívanie v súčasnosti kritizuje.“