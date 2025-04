Výrobok je možné vrátiť do konca apríla.

Reťazec Metro upozorňuje svojich zákazníkov, že z predaja sťahuje ústrice, píše veľkoobchod na webe.

Kontrolóri zistili, že vo výrobku sa nachádza norovírus.

Preventívne sťahujú z predaja dve šarže výrobkov Ustrice Ostra Regal N°2 12 ks a Ustrice Ostra Regal N°3 12 ks.

Citát: „Keďže nie sme schopní vylúčiť riziko pri ostatných baleniach uvedených šarží a zdravie zákazníka je pre nás na prvom mieste, rozhodli sme sa pristúpiť k tomuto kroku,“ napísal reťazec na webe.

Širší kontext: Ustrice boli v predaji od 10. do 15. apríla 2025. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR vyzýva zákazníkov, ktorí si uvedený výrobok zakúpili a stále ho majú k dispozícii, aby ho nekonzumovali. Výrobky je možné vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO na Slovensku, a to najneskôr do 25. apríla 2025.

Zdroj: Metro

