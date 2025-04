K téme dodal, že plánuje zmeny v zákone o záverečných prácach.

Minister školstva Tomáš Drucker nechce zastávať úlohu arbitra v prípade podozrenia z plagiátorstva diplomovej práce poslanca Mariána Kéryho, ktorý je členom strany Smer-SD.

Podľa zistení denníka SME Kéryho práca mohla byť odpísaná. Drucker zdôraznil, že je na každom jednotlivcovi, ako sa k tejto záležitosti postaví. „Nechcem byť v pozícii arbitra, ja som nečítal tie práce, ale môžem vyjsť len z mediálnych informácií, ktoré som zachytil,“ povedal Drucker.

Minister tiež pripomenul, že vysoké školy nesú zodpovednosť za kontrolu a prevenciu podobných prípadov. „Je to na každej jednej škole. Veď máme systém, ktorý má overiť a okontrolovať, že máte plagiát, tak niekde to muselo zlyhať,“ upozornil.

Drucker sa navyše zamýšľa nad zmenami vo vysokoškolskom zákone, kde plánuje uvoľniť povinnosť odovzdávania záverečných prác, ktoré podľa neho často len reprezentujú prežitok. „Je to v mnohých častiach prežitok. Myslím si, že ich treba zmeniť, ale nie ako reakciu na to, že to niekto kopíruje,“ vyjadril sa.