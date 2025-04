Rezort na projekt vyčlenil sumu 12 miliónov eur z eurofondov.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) podporí online vzdelávanie a rekvalifikáciu pre dospelých. Na projekt vyčlenil sumu 12 miliónov eur z eurofondov, informuje TA3.

O príspevok na vzdelávanie môže požiadať každý. Ministerstvo vyberie v prvej etape 5 000 uchádzačov, ktorí dostanú kredity na vzdelávanie. Záujemcovia sa môžu prihlasovať začiatkom budúceho roka.

Drucker tvrdí, že je potrebné vzdelávať sa celý život, aj kvôli novým technológiám.

Citáty: „Ak hovorím o úlohe štátu, pomáhať, tak pri vzdelávaní to nie je len pomáhanie deťom, ale je to aj pomáhať dospelým, aby mali šancu získavať kvalitné vzdelanie počas celého života, pretože to naozaj potrebujú. V budúcom roku chceme začať s balíkom zhruba 5 000 takýchto kreditov alebo pre 5 000 ľudí zhruba v objeme. Alebo je to presne po 200 eur,“ uviedol Drucker.

„Každý nájde to svoje, o čo má záujem. V tomto roku sme začali tú certifikáciu kvality vzdelávacích inštitúcií,“ povedala riaditeľka odboru vzdelávania dospelých MŠVVaM SR Ildikó Pathóová.

