Fico chce dosiahnuť dohodu naprieč politickým spektrom a relácie presunúť na večerné vysielanie počas pracovných dní.

Opozičné KDH je pripravené podporiť plán premiéra Roberta Fica zrušiť politické diskusie v televízii v nedeľu. Podľa jeho názoru by nedeľa mala byť dňom oddychu a pokoja, takže politické debaty by nemali zaberať tento čas.

„Myslíme si, že počas pracovného týždňa je v médiách dostatok priestoru na vyjadrenia politikov tak z koalície, ako aj opozície. KDH je preto pripravené podporiť návrh o nedeli bez politických diskusií,“ uviedlo hnutie.



Fico tiež na nedeľnej tlačovej konferencii povedal, že je ochotný uzavrieť dohodu so všetkými politickými stranami, ktorá by zabezpečila, že nedeľné politické diskusie by už neboli vysielané. Navrhuje, aby sa tieto relácie premiestnili na pracovné dni a vysielali sa vo večerných hodinách.