Skupina Shell chce údajne prevziať konkurenčnú BP.

Britský energetický koncern Shell zvažuje prevzatie svojho konkurenta BP, informuje agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Diskusie sú stále v počiatočnom štádiu a Shell by sa namiesto takéhoto veľkého prevzatia mohol zamerať aj na spätné odkúpenie svojich akcií a menšie akvizície, uviedli zdroje.

Spoločnosť BP sa k medializovaným informáciám odmietla vyjadriť.

Citát: „Ako sme už viackrát zdôraznili, dôrazne sa zameriavame na zvyšovanie hodnoty spoločnosti Shell tým, že sa naďalej sústredíme na výkonnosť, disciplínu a zjednodušovanie,“ uviedol hovorca spoločnosti Shell v odpovedi na otázku týkajúcu sa údajných akvizičných plánov.



Širší kontext: BP a Shell boli dlho takmer rovnako veľké, ale v posledných rokoch sa Shell rozšíril takmer na dvojnásobok veľkosti spoločnosti BP a dosiahol trhovú hodnotu zodpovedajúcu približne 175 miliardám eur. Prevzatím londýnskeho konkurenta by sa Shell stal ešte väčším hráčom v globálnom energetickom priemysle a skupina by dosiahla úroveň amerických energetických gigantov Exxon a Chevron. Prípadná fúzia by si vyžadovala odsúhlasenie zo strany regulačných úradov.

Prečítaj si aj tieto články: