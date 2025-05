Najnovší prieskum agentúry NMS ukázal aj to, že SNS zostáva hlboko pod hranicou zvoliteľnosti.

Volebný model NMS Market Research z prelomu apríla a mája ukazuje, že rozdiel medzi PS a Smerom sa zmenšil. Kým v apríli bol rozdiel 3,3 percentuálneho bodu, teraz klesol na 2,2 bodu. Prieskum sa konal od 30. apríla do 4. mája 2025 na vzorke 1007 respondentov.



Hlas po miernom poklese opäť predbehol Republiku a je na treťom mieste. Ich rozdiel je však minimálny. Hnutie Slovensko si polepšilo takmer o celý percentuálny bod a posunulo sa pred KDH. Do parlamentu by sa dostali aj KDH a SaS s vyše šiestimi percentami. Demokrati a SNS by zostali mimo parlamentu.



V prepočte na mandáty by PS získalo 42 kresiel, Smer 38 a Hlas 17. Republika by mala 16, Slovensko 14, KDH 12 a SaS 11 poslancov. Smer by s Hlasom a Republikou nedosiahol parlamentnú väčšinu. Opozičné strany by väčšinu získali len s podporou hnutia Slovensko.