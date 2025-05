Cesta na vrchol bola náročná.

Štrnásťročný skialpinista Jakub Ondreáš sa v pondelok 19. mája stal jedným z najmladších lyžiarov, ktorí úspešne zlyžovali z vrcholu Mont Blanc, informuje STVR.

Jakub vyrážal po štvordňovej aklimatizácii o tretej ráno po boku svojho otca Martina a filmára Rasťa Hatiara na osemhodinový výstup, ktorý viedol cez Bostonský ľadovec, kde museli dávať pozor na trhliny a padajúce seraky.

Na vrchol dorazili o 11.00 h. Trojicu následne čakalo náročné zlyžovanie späť do údolia.

Citáty: „Už iba tým, že je to najvyššia hora, je to fakt zaujímavé a priťahujúce. Počul som, že to nie je až také ťažké na výstup, čo sa neukázalo ako pravda,“ uviedol 14-ročný skialpinista.

