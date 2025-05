VIDEO: V máji sa vrátila zima. Na horách poriadne nasnežilo

Na Chate Erika, ktorá leží vo výške 1 133 metrov nad morom, napadol sneh.

Na Kojšovskej holi, konkrétne pri Chate Erika vo výške 1 133 metrov nad morom, sa ráno 24. mája 2025 objavila snehová prikrývka.

Ide už o druhý májový prípad sneženia v tejto lokalite.

Prevádzkovatelia Chaty Erika zverejnili fotografie zasneženého rána na sociálnych sieťach.

Citát: „Príroda nám opäť ukazuje svoju nevyspytateľnosť,“ napísali na sociálnu sieť.

Širší kontext: Kojšovská hoľa patrí k vyšším bodom Volovských vrchov, a preto tu nie sú výnimočné ani neskoré snehové prehánky. Turisti by preto nemali podceniť počasie ani v neskoršej jari a do hôr by mali vyrážať pripravení na všetky podmienky, vrátane tých zimných.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Chata Erika (@chata_erika)

Prečítaj si aj tieto články: