Donald Trump kritizuje Putina po ruských útokoch dronmi na Ukrajinu, ktoré zabili 13 ľudí vrátane detí.

Americký prezident Donald Trump vyjadril nespokojnosť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v súvislosti s nedávnym útokom dronov na Ukrajinu. Ruský útok, ktorý bol najmasívnejší dronový útok od začiatku vojny, si vyžiadal 13 obetí vrátane dvoch detí a jedného tínedžera. Trump povedal: „Zabíja veľa ľudí. Neviem, čo s ním je. Čo sa s ním do pekla deje? Nie som z toho nadšený“.

Trump sa vyjadril pred odletom z New Jersey do Washingtonu. Poznamenal, že pozná Putina dlho a vždy si s ním rozumel, no odsúdil ho za útoky na mestá a zabíjanie ľudí: „To sa mi vôbec nepáči.“ Táto kritika je u Trumpa zriedkavá, no v posledných týždňoch prejavil rastúcu frustráciu z postoja Moskvy v stagnujúcich rokovaniach o prímerí s Kyjevom.

Pred týždňom mali Trump a Putin dvojhodinový telefonický rozhovor, po ktorom Trump uviedol, že Moskva a Kyjev okamžite začnú rokovania o prímerí. Putin vyjadril, že Rusko je pripravené spolupracovať s Ukrajinou na memorande o mierovej zmluve, ktoré by tiež mohlo obsahovať otázky budúceho prímeria a zásady urovnania konfliktu.