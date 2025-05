Nový generálny riaditeľ Slovenskej národnej galérie Juraj Králik mal odprezentovať verejný odpočet činnosti galérie za rok 2024.

Vo štvrtok mal nový riaditeľ Slovenskej národnej galérie Juraj Králik predložiť verejný odpočet činnosti za uplynulý rok. Nariaďuje mu to zákon a býva to štandardná súčasť fungovania každej štátnej kultúrnej inštitúcie. Výročná správa síce pribudla na webe SNG, no samotná prezentácia sa takmer nekonala, informuje Denník N.

Králik pred médiá prišiel len na pár minút. V úvode rovno povedal, že sa k hospodáreniu za rok 2024 nevyjadrí, keďže v tom čase ešte vo funkcii nebol.

„Neviem sa vyjadriť k hospodáreniu SNG za rok 2024,“ skonštatoval a dodal, že rozprávať sa môžeme o rok. Na otázky o vývoji galérie, fungovaní či personálnych rozhodnutiach odmietol odpovedať a stretnutie ukončil.

Prítomní novinári sa dozvedeli len to, že „neodpovie“. Králik sa napríklad nechcel vyjadriť ani k svojmu vymenovaniu ministerkou Šimkovičovou či ku konfliktu záujmov vo výberovej komisii. Keď padla otázka na Lenku Bartovú, ktorá začala pracovať v marketingu SNG, doslova odvetil: „Ani vám neodpovedám.“